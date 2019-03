En abril, la dulce espera de Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19) llegará a su final con el nacimiento de Francesco Benicio.

Apostando de lleno a la familia y atento a las obligaciones que contrae la paternidad, el joven futbolista de Temperley reveló cómo se mantienen económicamente, junto a la hija de Jorge Rial.

"Trabajo en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), en la parte de compras. Siempre trabajé a la par del fútbol para cubrir mis gastos. Y ahora que estoy por ser papá, más todavía". G-plus

"Me entreno a la mañana y a la tarde trabajo en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), en la parte de compras. Siempre trabajé a la par del fútbol para cubrir mis gastos y quitarles un peso de encima a mis viejos. Y ahora que estoy por ser papá, más todavía. No se me caen los anillos. Mi sueño siempre fue jugar al fútbol, pero si no se da tampoco me hago problema", le dijo Facundo en la revista Pronto, dando cuenta de sus ingresos, tras dejar su provincia natal, Córdoba, para probar suerte en Buenos Aires y hoy formar su propia familia junto a Morena.

Más sobre este tema Fuerte declaración del novio de Morena Rial: "Rial me atacó en los medios, en la cara nunca me dijo nada"

Por su parte, la hija de Rial se lanzó como cantante y vende productos y accesorios a través de su red social.