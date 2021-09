El novio de Hernán Piquín contó cómo se conocieron y le dedicó un romántico piropo en vivo: "Me robó el corazón"

Luego de que Hernán Piquín presentara a su novio, Agustín Barajas en La Academia de ShowMatch, Marcelo Tinelli habló de las repercusiones que generó su presencia, lo invitó a hablar de su historia de amor con el jurado ¡y lo confirmó como nuevo participante en el certamen!

“Muchos me pidieron que su novio esté en el certamen”, reconoció el conductor en su ida y vuelta con Piquín, deseo que la pareja de Barajas vio con buenos ojos al destacar su talento para todas las disciplinas.

“Agustín tiene 33 años, es coreógrafo de flamenco, comenzó de bailar a los 8 años. Trabaja como modelo, actor y conductor; y hace 3 años conoció con Piquín”, agregó Tinelli, dando detalles de este artista.

"Con Hernán nos conocimos en España haciendo una gira. Él fue de artista invitado y me invitó a robarme el corazón. Fue amor a primera vista, con la mirada". G-plus

Fue entonces que Agustín tomó la palabra y habló del hombre que logró conquistarlo: “Con Hernán nos conocimos en España haciendo una gira. Él fue de artista invitado y me invitó a robarme el corazón. Fue amor a primera vista, con la mirada”, lanzó.

“Me dijo algo de los ojos”, intervino Piquín. A lo que el nuevo concursante del reality cerró, feliz de esta oportunidad: “Le dije ‘qué sonrisa más bonita’. Ahí me agarró y desde entonces no me soltó”.

¡Enamoradísimos!