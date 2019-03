A un día y medio del terrible accidente de Sergio Denis (69), al caer a una fosa de casi tres metros de profundidad en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, su novia, Verónica Monti, dio detalles del endeble estado anímico del artista.

Además, se mostró indignada por la negligencia de los responsables del teatro, que dejaron la fosa descubierta, bordeando el escenario sin ninguna protección.

"El estado de tristeza que él tenía no favoreció. Y si no tenía ganas de cantar, hubiera estado bueno que alguien le diga 'bueno, no cantes'". G-plus

"Es caótico. Ese hueco es una invitación a matarse para cualquiera. Cualquiera que se cae tres metros para abajo, no la cuenta. Es un milagro que él esté internado, peleando por su vida. Yo separo, el desastre del teatro, con esa imprudencia mayúscula, de la soledad que él ya tenía, que ya acarreaba hace años. Por más que yo aparecí hace seis meses en su vida. No colaboraba que él esté solo. Él me lo dijo, que tenía ganas de acostarse en vez de ir a cantar”, aseguró Verónica, en Nosotros a la Mañana, revelando la conversación que tuvo con Sergio, previo al show.

Profundizando sobre el presente emocional de Denis, su novia agregó: "Es un tipo melancólico. El estado de tristeza que él tenía no favoreció. Y si no tenía ganas de cantar, hubiera estado bueno que alguien le diga 'bueno, no cantes'. Yo sé que no es el ideal para la gente que lo está esperando. Es un artista, pero también es un tipo que el sábado cumple 70 años". Y remarcó: "Cualquier persona que está en un estado anímico bajo, no está en condiciones de salir (a cantar) ... Más, las luces esas. Cualquiera se cae, es una invitación a matarse".