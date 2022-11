Nicole Neumann respondió con contundencia si cree que el amor con Manu Urcera será para toda la vida

A más de cinco años de ponerle fin a su matrimonio con Fabián Cubero, Nicole Neumann volvió a apostar fuerte a la pareja y a la familia de la mano de Manu Urcera, con quien siente que el amor será para toda la vida.

"¿Si me veo compartiendo toda la vida con él? Sí. Con Manu sentimos que nos conocemos desde hace un montón", dijo la modelo en el mano a mano con el notero Santiago Riva Roy, para Socios del Espectáculo.

Más sobre este tema Susana Roccasalvo se molestó con Nicole Neumann en la mesa de Mirtha y la cruzó sin vueltas

NICOLE NEUMANN HABLÓ DE SUS PROYECTOS ÍNTIMOS CON MANU URCERA

Notero: -Hablaste de compromiso…

Nicole Neumann: -Yo nunca dije que me comprometí. No lo dije.

"El casamiento no es algo que me inquiete o que sienta la necesidad. Estamos amalgamándonos en la convivencia, con las chicas y como familia". G-plus

Notero: -Se van a casar…

Nicole: -Quizás en algún momento suceda. Ahora estamos muy bien así.

Notero: -¿La intención está?

Nicole: -No sé, se habla de todo en una pareja. Obviamente, se habla de proyectos, de sueños, de cosas en común.

Notero: -A ver, revisemos los anillos, ¿te sacaste (el de compromiso) hoy?

Nicole: -No me lo saqué. Este es el regalo de cumple del año pasado.

Notero: -¿Te ves casándote en el 2023?

Nicole: -No sé. No es algo que me inquiete o que sienta la necesidad. Estamos muy bien como estamos, amalgamándonos en la convivencia, con las chicas, como familia. Es todo nuevo para todos.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli con Lolo, Nicole Neumann con Manu Urcera y Esteban Lamothe con su novia en el show de Nicki Nicole

Notero: -¿Te ves compartiendo toda la vida con él?

Nicole: -Sí, sí. Sentimos que nos conocemos desde hace un montón. La familia de él nos adoptó, a mis hijas y a mí, como propias. Y nosotras a ellos. Nos dan amor, nos cuidan.

Notero: -¿Te ves teniendo un hijo?

Nicole: -También es algo que se proyecta.