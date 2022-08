Nicole Neumann habló sobre la posibilidad de compartir cumpleaños con Fabián Cubero y Mica Viciconte

Tras once años de relación y tres hijas en común, Nicole Neumann y Fabán Cubero se separaron en 2017, y desde entonces el vínculo entre ambos no ha sido el mejor, sobre todo después de que él iniciara un romance con Mica Viciconte, con quien tuvo un hijo.

En Implacables, Diego Bouvet encontró a Nicole a la salida de su trabajo y le preguntó sobre el divertido cruce con Manu Urcera en el que él la acusó de “ineficiente” por su forma de manejarse en los quehaceres diarios.

“Imaginate que no voy a estar peleando y le digo ‘Esperá que subo a buscar el teléfono’ y el otro le replica”, se defendió Nicole, aunque reconoció que ella utiliza mucho una frase de Freud que señala que “detrás de todo chiste hay una verdad”.

NICOLE NEUMANN ESPECULÓ SOBRE EL FUTURO DE SU RELACIÓN CON FABIÁN CUBERO Y MICA VICICONTE

Cuando Bouvet le señaló que ya no la escucha tanto hablar de Cubero en los ciclos de espectáculos. “No, porque mis hijas están grandes y, hoy por hoy, lo ven en las redes o alguien les comenta y me parece que son cosas que no están buenas”, explicó ella.

Asimismo, Bouvet le preguntó su no descarta la posibilidad de que en un futuro cercano tanto ella como Fabián Cubero y Mica Viciconte se encuentren armoniosamente en un cumpleaños a disfrutar junto a sus seres queridos.

“Debería ser la situación hace rato, claro. Es lo que corresponde por los chicos. Los chicos primero”, cerró la modelo, dando a entender que está lista para hacer las paces con su ex y su actual pareja.