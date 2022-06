Nicole Neumann habló de la guerra con Mica Viciconte por los canjes: "No sé ni qué estuvo subiendo"

Recién llegada de sus vacaciones por Europa junto a Manu Urcera y dos de sus hijas, Nicole Neumann enfrentó la versión de nuevo conflicto con Mica Viciconte, quien días atrás denunció que misteriosamente una marca de ropa no quería seguir vistiéndola, y los ojos se posaron en la modelo.

"Estuviste subiendo unas historias, después de lo que paso con Mica, eso de la moda, de las marcas que la bajan, que no la bajan…", le comentó el notero de Socios del Espectáculo a Nicole, en Ezeiza.

Haciéndose la desentendida, Neumann le respondió: "¿Qué cosa? No, ni idea... Son cuestiones de otros que a mí no me competen".

"No sé ni qué estuvo subiendo. No me interesa. Ningún problema". G-plus

Entonces, el cronista le hizo concreta alusión a la queja de Mica Viciconte sobre los canjes, que antes compartían y ahora no estarían interesados de ella. "No sé ni qué estuvo subiendo. No me interesa. Ningún problema", sentenció Nicole, con contundencia.

SUGERENETE POSTEO DE NICOLE NEUMANN EN MEDIO DE LA PELEA CON MICA VICICONTE

Desde sus placenteras vacaciones, pero siendo noticia por la supuesta guerra de los canjes con Mica Viciconte, Nicole Neumann realizó un sugerente posteo, dándole el crédito al diseñador de moda Laurencio Adot.

"¿A cuánta gente le caeremos mal por historias mal contadas?", publicó la modelo, sin destinatario directo, ¿para Mica Viciconte?

Foto: Instagram.