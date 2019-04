A dos años de separarse de Fabián Cubero (40), futbolista con quien estuvo en pareja 11 años y se convirtió en madre de tres niñas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), Nicole Neumann (38) transita una etapa hostil con su exmarido.

"No es fácil toparse con una mina como yo, tan animal, tan leona dispuesta a la lucha, pero vulnerable. Que busca un macho alfa posesivo, que sepa plantar límites". G-plus

A menos de dos meses de separarse de Matías Tasín, la modelo protagonizó la tapa de la revista Gente de esta semana, dio detalles de su contienda con Cubero y reflexionó sobre las relaciones de pareja, luego de que el periodista le preguntara por qué el amor no le resulta tan fácil.

"¡Una relación de once años hoy es todo un éxito! (Risas) Soy demasiado curiosa, inquieta y sumamente negada a aferrarme a cualquier zona de confort. Apunto a la excelencia, a aprender todo de a dos. Mi psicólogo me dijo alguna vez: 'Las parejas subsisten cuando los dos evolucionan juntos a todo nivel'. Se ve que todavía no encontré con quién lograrlo", explicó Nicole, tras quedar trunco su romance con Tasín y con Facundo Moyano, hombres con los que apostó al amor tras divorciarse de Fabián.

Haciendo un análisis aún más íntimo sobre el tema, Neumann agregó: "No es fácil toparse con una mina como yo, tan animal, tan leona dispuesta a la lucha, pero vulnerable. Que busca un macho alfa posesivo, que sepa plantar límites y protegerla cuando deba. Voy demasiado al frente, soy autosuficiente y resolutiva desde muy chica. Tengo un costado masculino muy intenso y no muchos están a la altura. De todos modos, nada me desanima: aún creo en el amor. ¡Y para toda la vida! Sigo buscando el hombre ideal".