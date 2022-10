Nicolás Reyna se convirtió en el primer ganador de Canta Conmigo Ahora

Nicolás Reyna se convirtió en campeón de Canta Conmigo Ahora tras una final a todo ritmo en el que los cuatro participantes que llegaron a esta instancia dieron todo de sí para ganar el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

En el inicio, el catamarqueño Nicolás Reyna (24) cantó Entrégate de Luis Miguel y obtuvo nada menos que 100 puntos, logrando una clasificación inmediata para la siguiente ronda.

Alma Pellegrini (21) le siguió con I don´t want to miss a thing de Aerosmtih, aunque el jurado le brindó solamente 74 puntos, muchos menos que los 100 que obtuvo Agustina Sol Pereyra (23) con su versión de Aprendiz de Malú.

Finalmente, Sofi de Blas subió al escenario para interpretar I will always love you de Whitney Houston, con el que clasificó gracias a los 100 puntos que le dio el jurado. De esta manera, Alma quedó eliminada en la primera ronda.

NICOLÁS REYNA SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER CAMPEÓN DE CANTA CONMIGO AHORA

Para la segunda ronda, Nicolás Reyna volvió al escenario para cantar otro clásico: América de Nino Bravo, con el obtuvo solo 87 puntos, que, sin embargo, le alcanzaron para mantener su ventaja.

Agustina Sol optó por Volare de Gipsy Kings, con el que superó al catamarqueño al obtener 91 puntos; y de esta manera, ambos quedaron al frente del podió ya que Sofi de Blas solo obtuvo 66 puntos con su versión de It must have been love de Roxette y quedó eliminada.

La tensión aumentó al máximo cuando Nicolás y Agustina Sol se enfrentaron por el premio máximo, y el voto del público fue decisivo para que el catamarqueño se corone como el primer campeón de Canta Conmigo Ahora en Argentina.

De acuerdo a lo que reveló Marcelo Tinelli, más de 22 millones de personas votaron en la página de eltrece de los cuales 68.3 por ciento fueron a Nicolás Reyna. L-Gante le acercó a Nicolás el cheque con el premio de 10 millones de pesos en una noche por demás emotiva.