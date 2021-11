Nicolás Magaldi recordó su escándalo con Cinthia Fernández: "Si se enojó, nunca fue la intención"

En medio de las tajantes opiniones de Cinthia Fernández sobre China Suárez por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, Nicolás Magaldi recordó la escandalosa salida de la panelista de LAM de su programa, El show del problema (El Nueve).

"Todo el programa de entretenimiento giró para hacer un programa de actualidad con todo lo complejo que es eso y Cinthia fue parte de ese equipo. Si se enojó, nunca fue la intención; nunca me voy a poner a pelear con ella ni con nadie. Estas son las reglas del juego, la verdad que en el momento en que le pude dar trabajo, le di trabajo. Hicimos todo lo posible para que esté lo mejor posible", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live argumentando que la panelista se quedó afuera por el cambio de formato del ciclo.

Tajante, se diferenció de la forma de Cinthia de manejarse en los medios: "Ella salió a hacer declaraciones públicas y son respetables. En esa no me prendo, no me gusta. Allá ella... Me gusta la crítica educada, la agresión no. No la voy a compartir nunca, ni siquiera de parte de un amigo".

Y se despidió dejándole la puerta abierta a la posibilidad de volver a trabajar juntos.

"Ahora no tengo un proyecto donde la pueda incluir pero no lo sé. No tengo problemas con nadie", sentenció, conciliador.

¿Qué dirá Cinthia?