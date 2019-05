Comparten el escenario y comparten una vida en común. Nicolás Cabré (39) está a full en su noviazgo con Laurita Fernández (28), tanto que el actor no descarta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre junto a su compañera de dupla en la obra Departamento de soltero.

"¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será", aseguró el actor en Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Estoy relajado y tranquilo, viviendo el amor como hoy me permito vivirlo. Creo que tiene que ver mucho con Rufina, trato de que en mi casa se viva con tranquilidad y felicidad". G-plus

También Nicolás habló de trabajar con su pareja: "Me llena el corazón de alegría verla actuar al lado mío, es un disfrute que nunca había tenido y me permito sonreír por dentro cuando puedo", aseguró, feliz.

Más sobre este tema Laurita Fernández y Nicolás Cabré se bajaron de un móvil con LAM: el picante motivo que contó Yanina Latorre

"Hoy por hoy me permito otras cosas y necesito vivir con más tranquilidad. Tengo una hija, antes me podía permitir enfrentar algunas situaciones cuando quieren conseguir una foto. Estoy relajado y tranquilo, viviendo el amor como hoy me permito vivirlo. Creo que tiene que ver mucho con Rufina, trato de que en mi casa se viva con tranquilidad y felicidad", aseguró, por su cambio de perfil.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​