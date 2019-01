Nico Vázquez y Jorge Rial recordaron una tensa pelea que protagonizaron: "Nos pusimos cara a cara y..."

Mientras Nico Vázquez relataba en Intrusos las diferencias que tuvo con Nicolás Cabré durante las grabaciones de la tira Mis amigos de siempre en 2014, surgió una anécdota tremenda que protagonizó… ¡junto a Jorge Rial!

Al escuchar que Nico contaba que fue a encarar a Cabré, Rial lo interrumpió para decirle al público: “Tengo una imagen de él. Yo estaba haciendo Gran Hermano y él estaba en el programa de Susana Giménez. Dijo algo y lo fui a buscar”.

Entonces, Vázquez lo corrigió: “Yo te fui a buscar y vos te la bancaste. Nos pusimos cara a cara y estuvimos ahí…”, aseguró el actor dejando en claro que estuvieron cerca de irse a las manos. “Es verdad”, reconoció el periodista.

Y Nico contó en detalle el conflicto: “Él estuvo muy bien, muy bien. Había dicho algo que era erróneo, a mi me lastimó, me hizo muy mal y yo lo fui a buscar, se defendió muy bien y nos agarramos muy fuerte. Hay testigos que todavía se acuerdan de eso. Hablamos muy bien, me dio la mano, me pidió disculpas si era erróneo y me dijo 'voy a investigar'”

¿Qué pasó cuando Rial investigó? “Después me llamó para decirme que tenía razón y al otro día me pidió disculpas al aire. Yo no lo podía creer porque no tenía por qué hacerlo”, cerró el actor la anécdota.

Al dar por terminada la entrevista, ambos se abrazaron, quedaron cara a cara y Nico dijo con humor “¡así estábamos!”, recreando la tensa discusión que quedó en el pasado.