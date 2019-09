Nico Occhiato mandó al frente a Flor Jazmín Peña: el divertido video del TOC de la bailarina

Frente a cámara, Nico Occhiato y su bailarina, Flor Jazmín Peña, resuelven los trucos con una envidiable destreza. Sin embargo, detrás de escena luchan en cada ensayo contra sus propias limitaciones para superarse a sí mismos en cada ritmo.

Divertido, Nico compartió un video ensayando con Flor y la mandó al frente: ¿cuál es el TOC que impide que resuelvan un jugado truco? A la bailarina no le gusta que le toquen las axilas y ¡detesta las cosquillas!

"Ja, ja, ja, ja... ¡Es muy difícil hacer un truco con @florjazminpe que tiene un TOC con que no le gusta que le toquen las axilas. Acá va una parte de lo que fue el ensayo de hoy, lo importante es que este team se toma todo así, con humor", expresó Nico junto al clip de los tres intentos ¡fallidos! a causa de las axilas de Peña.

Con el humor y simpatía que la caracterisa, Flor respondió al video de Nico. "El 'no lo puedo creer' de Mati (el coach) es épico ja, ja, ja. 'Dejá que te toque las axilas. ¡Superalo!', me tira...", expresó Flor. Y, a pura carcajada, cerró: "No puedo superar este video, bolud... ja, ja, ja".

¿Logrará superarlo?