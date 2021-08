Nico Occhiato habló de su relación actual con Flor Vigna: "No somos amigos porque es difícil pero estamos para el otro si uno lo necesita"

Si bien le puso punto final a su historia de amor en marzo pasado antes de que debutara en La Academia de ShowMatch, Flor Vigna y Nico Occhiato siguen llamando la atención por el buen vínculo que siempre supieron mantener y que suele despertar constantes sospechas de reconciliación.

Sin embargo, indagado por su vínculo con su exnovia, Nico se sinceró en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Con Flor pasamos siete años muy importantes en la vida de cada uno y acompañándonos en todo. Amigos no somos porque es difícil, pero sabemos que el otro está por si lo necesita, con un mensaje, con charla”.

“Nos conocimos muy de chiquitos con Flor y vivimos muchas cosas. Eso hace muy fuerte el vínculo. Ella es una genia, una fuera de serie. No solo por lo que hace, sino por la cabeza que tiene”, agregó. Y sobre la posibilidad de volver a enamorarse, sentenció: “Por ahora no tengo ni tiempo de conocer a alguien, es una vorágine de laburo única la que tengo”.

Por otro lado, feliz por transitar esta nueva etapa de empresario con el lanzamiento de su productora de contenidos llamada LUZU, Nico volcó sus sensaciones: “Todavía me suena extraño porque todo esto es nuevo. Estoy aprendiendo mucho de negocios, me veo más productor que empresario”.

Y cerró: “Luzu es una productora que produce para su propio medio de comunicación, ahora vamos a sumar programación en vivo, en este híbrido que no es ni radio ni tele. La idea es pasar la ficción grabada. Ahora estoy filmando un documental de mis abuelos, esto salió medio sin querer durante la cuarentena”.