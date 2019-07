Cuatro meses y medio atrás, los caminos de Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (27) se bifurcaron, tras cinco años de amor. Y, esta semana, se volvieron a cruzar en la pista de ShowMatch. El joven conductor se incorporó como participante al Súper Bailando 2019 y contó su charla privada con la bicampeona antes de sumarse al reality.

“Obviamente, antes de aceptar hablé con ella porque sabía que iba a haber exposición. Los dos siempre potenciamos mucho nuestras carreras, y hoy en día no estamos juntos, pero nos seguimos deseando lo mejor, ella jamás me hubiera dicho que no participe”, afirmó en Por si las moscas, en La Once Diez.

"Obviamente, antes de aceptar hablé con ella porque sabía que iba a haber exposición. Los dos siempre potenciamos mucho nuestras carreras, y hoy en día no estamos juntos, pero nos seguimos deseando lo mejor". G-plus

“Con Flor somos dos personas que nos hicimos siempre muy bien, no hay nada que ocultar. Yo no tengo más que palabras lindas hacia ella. Toda mi familia la quiere mucho a Flor, pero todo el mundo que la conoce la quiere, porque ella se hace querer. Hoy nos toca aprender de estar solos”, subrayó Occhiato.

Además, habló de su estado sentimental. “No estuve con nadie ni arranqué ninguna relación, pero supongo que fluirá de manera natural, la verdad no me lo puse a pensar”, aseguró.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!