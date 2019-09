Nico Francella habló de su distante vínculo con las redes sociales y la tecnología: "Soy un queso total"

En la Era de la información y de las comunicaciones, Nicolás Francella (28) confesó sin pudor alguno sus dificultades y su poco apego a la tecnología y las redes sociales, pese a que en el último tiempo se muestra más activo en Instagram.

La encargada de dar paso a la declaración del actor de Pequeña Victoria, la ficción de Telefe que debuta el lunes 16, fue su hermana, Johanna "Yoyi" Francella (25), quien le mandó un video a Vero Lozano para que la ayude a resolver "el problema anti-tecnológico" de Nico en el diván de Cortá por Lozano.

"Más allá de las redes, que es en donde mejor me puedo llegar a manejar, me cuesta la tecnología. No me llevo bien... Soy un queso total". G-plus

"Nico maneja muy mal las redes sociales. Parece un señor de 94 años. Le cuesta la electrónica y la tecnología. Yo lo ayudo, pero llega un momento en que no tengo ganas de ayudarlo. Vero, quiero que descifres esta cuestión anti-tecnología que tiene", dijo Yoyi, a modo de denuncia televisiva.

El actor, lejos de ocultarlo, se hizo cargo: "No me llevo bien con las redes sociales. Tengo Instagram, pero me cuesta un huevo. Igual, lo último que haría es tener un community manager. Pero más allá de las redes, que es en donde mejor me puedo llegar a manejar, me cuesta la tecnología. No me llevo bien. Esto es motivo de burla de mis amigos y mi familia, que saben que soy un queso total".

Poniéndolo a prueba, Lozano le hizo un test sobre redes sociales y en la primera pregunta, Nico falló. "¿Qué es el feed en Instagram?", le preguntó la conductora. Dubitativo, Francella contestó: "¿Pueden ser las historias?". Y Vero lo corrigió: "No, es el posteo que queda fijo".