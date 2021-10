Nazarena Vélez habló de su decisión de no tener más hijos tras ligarse las trompas: "Con lo que lo amo al Bocha, seguro me embarazaba de nuevo"

Feliz con su presente sentimental y más enamorada que nunca de Santiago “el Bocha” Caamaño, Nazarena Veléz reconoció que la idea de pasar por el Registro Civil con su pareja no está en sus prioridades y habló de su decisión de no tener más hijos tras ligarse las trompas.

Invitada a Pampita Online, la actriz y productora reconoció que el casamiento de su hija Barbie con Lucas Rodríguez no repercutieron en sus ganas de seguirle los pasos con su pareja: “La boda lo viví muy como mamá, no es que me trataba de poner en ese lugar. No me pasó. Lo único que hacía era disfrutarla a Barbie. La verdad es que se casó mi amiga, mi compañera de vida, yo la tuve a los 19 años”.

“Ya me casé tres veces. No dijo que no vaya a suceder porque soy de ‘si’ fácil y aparte lo amo al Bocha pero no lo siento necesario. Si a él lo hace feliz, lo haría porque no se casó y ni tuvo hijos. Y yo ya decidí no tener más hijos y me ligué las trompas”, agregó.

"No me arrepiento de haberme ligarme las trompas porque, con lo que lo amo al Bocha, seguro que me embarazo de nuevo". G-plus

Además, aclaro que este tema ya fue hablado en profundidad con el actor: “Cuando vi que al mes de salir se puso seria la relación, le dije ‘mirá que no quiere tener hijos’ y él estuvo de acuerdo y se lo banca muy bien”.

Por último, ante la consulta sobre si se arrepintió de ligarse las trompas, Nazarena respondió con un contundente sincericidio: “No. Con lo que lo amo al Bocha, seguro que me embarazaba de nuevo. Pero ya tengo 47 años y estoy más para ser abuela”.