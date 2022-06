Nazarena Vélez contó por qué terminó su amistad con Georgina Barbarossa: "Cuando pasó lo de Fabián, tuvo gestos que no me gustaron"

Nazarena Vélez, siempre dispuesta a hablar de todo, reveló que no volvería a trabajar con una actriz.

Lo que más llamó la atención es que aclaró que con esta persona trabajaron mucho juntas y que se habían convertido en buenas amigas.

Sin embargo, a la panelista de LAM (eltrece) no le gustó como Georgina Barbarossa reaccionó cuando el papá de su hijo Thiago se suicidó en 2014.

POR QUÉ NAZARENA VÉLEZ NO VOLVERÍA A TRABAJAR CON GEORGINA BARBAROSSA

"Nosotras éramos muy amigas o por lo menos nos llevábamos muy bien. Trabajamos juntas en Los Grimaldi pero cuando pasó lo de Fabián tuvo un par de actitudes que no me gustaron y después algunas cositas con Barbie... No volvería a trabajar con ella", expresó Naza, contundente, en diálogo con Emparejados.

Si bien aclaró que es una excelente actriz, se despidió reivindicando su decisión.

"Como profesional creo que es un diez. Georgina es para mi una actriz de la hostia pero no volvería a trabajar con ella", sentenció, contundente.

¿Qué dirá Barbarossa?