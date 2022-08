Nazarena Vélez compartió la charla íntima que tuvo con Barbie, luego de confirmar su embarazo: "Vas a ser la mejor mamá"

A once meses de pasar por el Registro Civil con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez confirmó en LAM que están esperando un hijo. Concluido el programa, Nazarena Vélez se encontró con su hija, tuvo una emotiva charla y la compartió en Instagram.

"La sensibilidad hecha mujer. La amo", tituló la actriz y productora una de las historias que subió a su red social, en la que se ve a Barbie, con las emociones a flor de piel, riendo y llorando en simultáneo.

LA TIERNA CHARLA DE NAZARENA Y BARBIE SOBRE EL EMBARAZO DE LA JOVEN ACTRIZ

Nazarena Vélez: -¿Ahora estás más tranquila?

Barbie Vélez: -No, más o menos. Hoy no duerme nadie.

Nazarena: -¿Yo por qué lloré tanto? Si yo ya había llorado.

"Ahora lo podemos mostrar, que pasás de la risa al llanto en dos segundos. ¿Por qué no para de llorar?", dijo Naza. G-plus

Barbie: -Pasa que fue muy emocionante. Yo también estaba llorando.

Nazarena: -Ahora, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís más aliviada?

Barbie: -No sé cómo me siento. Son muchas cosas. No estaba preparada para tantas cosas.

Nazarena: -¡Qué responsabilidad! Sí, estás muy preparada.

"No sé", respondió Barbie, emocionada. "Vas a ser la mejor mamá del mundo", aseguró. feliz y orgullosa. Nazarena. G-plus

Barbie: -Estaba preparada para este bebé, nada más (el perrito que tiene a upa)

Nazarena: -Estás muy preparada. Vas a ser la mejor mamá del mundo. ¿Me encanta, amiga! ¿Querés que te crezca la panza o no?

Barbie: -Ay, no sé. Estoy muy confundida.

Nazarena: -Ahora lo podemos mostrar, que pasás de la risa al llanto en dos segundos. Ahora, ¿por qué no para de llorar?

Barbie: -No sé.

Nazarena: -Ay, te amo.