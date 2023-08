Para Natalie Weber la actitud de China Suárez frente al escándalo por su affaire con Mauro Icardi que desató una crisis matrimonial con Wanda Nara, es polémica: "Ella nunca se hace cargo, ella siempre es víctima".

"Ella nunca sabía, siempre le mienten, apuesta a creer que (los hombres) están separados", continuó la esposa de Mauro Zárate en Los Ángeles de la Mañana.

Las declaraciones vinieron instantes después de que Natalie fulminara tanto a la China Suárez como a Mauro Icardi por el encuentro que tuvieron en un hotel de París, a escondidas de Wanda Nara.

"Lo de Mauro con la China me parece terrible. Además, era muy fácil comprobar que él estaba casado con Wanda. Levantaba el teléfono y le preguntaba a Zaira Nara. Era fácil. No existe el 'no sabía'", expresó Natalie.

El análisis de Natalie Weber sobre la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

A dos meses de que Wanda Nara y Mauro Icardi recompusieran su matrimonio, luego del cataclismo que significó el affaire del delantero de PSG con China Suárez, Natalie Weber opinó respecto de las dificultades de la reconciliación.

"Durante un tiempo, por más que quieras que esté todo bien, queda (rencor) ahí. Yo estuve varios meses separada y sin hablar con mi esposo. Yo no sé si se echan en cara las cosas, pero sí se preguntan cosas, como qué hizo tal día o por qué estaba en línea a tal hora".

"Pero en algún momento tenés que parar porque sino es enfermizo, no podés continuar con el matrimonio. Para mí no grave estar con otra persona, sino que me parece grave el mensajito, que le hablen a la oreja. Eso me molesta, porque el cuerno es un acto carnal", cerró Natalie Weber.