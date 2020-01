Nai Awada se postuló al Bailando 2020: "En el 2017 fui a pelearme con el mundo, ahora dosificaría un toque"

Mientras se siguen sumando nuevos nombres de posibles candidatos a ser parte del Bailando 2020, una exparticipante se postuló para ser parte del certamen (que según Marcelo Tinelli regresa en abril próximo a la pantalla chica) y hasta reveló qué estrategia tiene planeada para lograr su objetivo.

Se trata de Nai Awada quien, invitada a Siempre Show (lunes a viernes a las 19) expresó sus deseos de estar nuevamente en la pista: "En el 2017 fui como a pelearme como con todo el mundo, ahora dosificaría un toque porque soy muy sensible", contó.

Nai Awada en Siempre Show: "En el 2017 fui como a pelearme como con todo el mundo, ahora dosificaría un toque porque soy muy sensible. Creo que iría por el lado familiar". G-plus

"Creo que iría por el lado familiar. Me gustaría mucho ver a mi viejo ahí en el Bailando, yo creo que este él iría a verme", agregó, en referencia al actor Alejandro Awada. Por otro lado, ante la pregunta si bailaría con él, se sinceró: “Y… la veo difícil porque por ahí me iría a apoyar. Tal vez, aunque es muy raro, lo convencería para que baile un ritmo, pero no sé si iría como mi pareja porque se caería al levantarme, aparte ahora está más gordito”.

"No sé si mi viejo se va a animar, pero le puedo preguntar igual. Quién te dice este año viene Juliana, bueno ella no sé, pero mi papá, mi mamá y mi abuela que es re perfil bajo", cerró, dejando en claro sus ganas de ir por su nueva revancha.

¿Estará Nai Awada en el Bailando 2020?