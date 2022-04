Muse reemplazará a Foo Fighters en Rock in Río: fechas y todos los detalles del show en Lisboa

La organización del festival confirmó este martes, en un comunicado, que el grupo británico actuará el primer día de la 9ª edición del festival, que tendrá lugar los días 18, 19, 25 y 26 de junio en el Parque da Bela Vista de la capital, "actuando en vez de los previamente anunciados Foo Fighters".

Esta es la cuarta vez que el trío, conocido por canciones como "Knights of Cydonia", "Plug in Baby", "Uprising" y "Time is Running Out", tocará en el Rock in Rio Lisboa, tras participar en las ediciones de 2008, 2010 y 2018.

La organización destacó que durante el concierto incluirán composiciones de su próximo álbum, Will of the People, previsto para agosto.

ROCK IN RÍO LISBOA 2022: TODOS LOS DETALLES

Rock in Rio de Lisboa 2022, que vuelve a la capital portuguesa después de cuatro años y tras la cancelación de su edición prevista en 2020 por la pandemia, incluye los espectáculos de artistas y bandas como A-Ha, UB40, The National, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Post Malone y Anitta, entre varios.

El baterista de Foo Fighters falleció a sus 50 años a finales de marzo pasado en un hotel de Bogotá (Colombia), lo que llevó a que la banda cancelara el resto de fechas de su gira.

Fuente: EFE