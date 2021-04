La mujer señalada como la tercera en discordia en la separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato: se llama Belén y es productora de modas

La separación de Horacio Cabak (51) de Verónica Soldato tras 27 años de pareja sorprendió a propios y extraños. Fue la propia esposa del conductor quien le confirmó la noticia a Ángel de Brito y le aclaró que le habría descubierto infidelidades al revisarle el celular a Cabak.

En este contexto, la cuenta de Instagram @chusmeteando y diversos medios señalaron a Belén Lanosa Escubet como la supuesta tercera en discordia. Pero, ¿quién es esa mujer? Se trata de una joven productora de modas y fashion stylist que trabaja en los medios.

Según su perfil de Instagram pasó por la productora Kuarzo y NetTV. Chusmeteando toma como indicios que hay varios posteos de la asesora de imagen en los que piropea a Cabak, una de las figuras a las que lookeaba.

"¡¡Aquí Horacio Cabak cada vez más lindo!!", comentó en un posteo con emoticón de carita de enamorada. "¡Acá con Horacio Cabak siempre risas!", y agregó el emoji de un corazón.

Mientras la versión periodística sobre Belén recorre los medios, otros aseguran que ella no sería la mujer con la que la eposa de Cabak asegura que le habría sido infiel y que su vínculo era laboral.

Explotado el escándalo en los medios, Horacio había hecho un breve descargo en la mesa de Polémica: "Yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. Así que no pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado y a lo que pasó hoy a la mañana. Mi familia no la está pasando bien con esto, por los dimes, diretes y todo lo demás".

Por otra parte, a principios de marzo, Horacio Cabak había reflexionado ante Ciudad sobre su relación de toda la vida con Verónica Soldato: “Con Verónica estamos en pareja hace más de 25 años y tenemos tres hijos. No casarnos no fue una decisión, sino que empezamos a salir, a convivir y estábamos bien. Nosotros arrancamos la convivencia pronto, empezamos a tener hijos y nunca tuvimos en la mente ni el trámite, ni la fiesta. La vida nos llevó por este lado, y a esta altura del partido no lo hacemos por cábala, porque mucha gente se casó y divorció en el medio. Venimos bien y no hay razón. A veces mi mujer me molesta y me dice ‘vos nunca me pediste casamiento’, ella y mi hija me cargan”.