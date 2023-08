Entre las bombas que lanzó Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez, con esquirlas esparcidas por todos los medios, hubo una que se volvió viral en Twitter bajo el hashtag #LaMujerDeMauricio. Es que en el medio de sus fuertes declaraciones contra Claudio Paul Caniggia, en donde reveló una historia de supuestas adicciones, violencia de género y violencia económica, la mediática además lo acusó de infidelidad y traición a un amigo.

"Claudio se terminó acostando con la (ex)mujer del amigo que a él lo llevó a internarse".

Atenta a las indicaciones que le daban desde la producción, la diva indagó intrigada: “¿Qué pasa con tu amigo Mauricio?”. Entonces, Nannis explicó: “Es una amigo de la familia que estuvo viviendo en nuestra casa seis meses. Él vio cómo me trata Claudio, cómo me denigra. El vio todo en mi casa. La mujer lo había echado de la casa en una Navidad. Entonces, le pedí a mi marido si lo podía rescatar, Claudio fue a buscarlo y Mauricio pasó Navidad con nosotros”.

Yo soy la ex esposa de Mauricio Lotito, un psicópata maltratador. Y ex-amiga de Mariana Nannis, otra loca. Son dos mentirosos. Podría hablar mucho yo...#INVOLUCRADOS — Mariana Marchesini (@Mariana_Marches) August 26, 2019

Luego, Mariana continuó: “Mauricio llevó a Claudio dos veces a la clínica de Granada, cuando se tuvo que internar. Y Claudio es tan bueno, tan bueno, que le terminó cog… a la mujer a Mauricio. Se terminó acostando con la mujer del amigo que lo llevó a internar”. En ese momento, Susana dejó escapar una risa nerviosa y exclamó: “¡Qué increíble...!”.

Al día siguiente, Mariana Marchesini se identificó en Twitter como "la mujer de Mauricio" y rechazó las acusaciones de su excompinche: "Yo soy la exesposa de Mauricio Lotito, un psicópata maltratador. Y examiga de Mariana Nannis, otra loca. Son dos mentirosos. Podría hablar mucho yo...".

Leo Arias, periodista de Crónica TV, aseguró que habló con Marchesini y twitteó: "Algunas cosas para aclarar. La famosa 'mujer de Mauricio' de la que habló Nannis ayer no es así porque están separados hace 3 años. Esta mujer no descarta la posibilidad de iniciar una acción legal contra Nannis y además me niega rotundamente que haya pasado algo con Caniggia".