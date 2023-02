Del Moro se reveló como el ideólogo del ingreso de familiares en Gran Hermano: "Estoy en eso hace meses"

Gran Hermano 2022 lleva más semanas en el aire de las que debería ya que, en diciembre, la producción permitió el ingreso de dos nuevos participantes, Camila y Ariel, y el regreso de otros tres eliminados.

Por eso, para matizar la tremenda espera del mes extra que los participantes permanecerán aislados en la casa de Martínez, la producción decidió permitir el ingreso de seis familiares de los participantes actuales del reality, y Santiago del Moro se reveló como el ideólogo.

Este lunes, y tras varios días de espera, Del Moro confirmó lo que se venía maquinando en las redes sociales: que los seis nuevos participantes eran ser parientes de Marcos Ginocchio, Camila Lattanzio, Lucila “La Tora” Villar, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Nacho Catañares.

SANTIAGO DEL MORO CONTÓ QUE FUE ÉL QUIEN IDEÓ EL INGRESO DE FAMILIARES A GRAN HERMANO 2022

Una vez que las hermanas de Marcos, Camila, y Julieta, el padre de Nacho, el sobrino de Romina y la mamá de La Tora ingresaron en la casa, Del Moro llamó a una reunión en el living de la casa, donde les habló a todos cuidadosamente.

“Todos están muy bien, y los quiero saludar. Van a estar unos días. Ellos en cierta manera van a competir de manera indirecta, porque ellos los van a apuntalar en este último trayecto por unos días”, dijo Del Moro, que señaló que tenía un nuevo comunicado de Gran Hermano.

“Estoy detrás de esto hace muchos meses y finalmente se pudo concretar ahora. Yo siempre estoy pensando en ustedes, en que la pasen bien, no se olviden que es una competencia por mucho dinero”, advirtió el conductor.

“No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman, no los expongan. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte como infracción, los manda directamente a placa al participante y a la visita, y ustedes saben que no le tiembla el pulso para eyectarlos de la casa”, cerró.