Moria Casán dudó de una de las pruebas de la mujer que denunció a Pablo Rago por violación: "Nos huele raro"

Esta semana, la Justicia imputó a Pablo Rago (47) en la causa que le inició Érica Basile, mujer que lo denunció por "abuso sexual con acceso carnal" por un hecho que habría ocurrido en 2015.

Tras el avance de la causa, Moria Casán invitó al abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla, a Incorrectas, y puso en duda la palabra de Érica y la prueba que trascendió en los medios: un ticket a nombre de Pablo Rago, con su domicilio, de la noche que Basile se habría retirado de la casa del actor.

"¿Por qué estaría borroneado (el ticket)? ¿Cuatro años lo guardó? El nombre de él que figura en el documento no es Pablo Rago, ¿cómo puede tener validez eso?". G-plus

"¿Ella guardó este papelito porque sabía que algún día le podía servir?", le preguntó Bárbara Di Rocco, una de las panelistas de la One, a Cipolla. Y él respondió: "Tiene un TOC, el de guardar todo".

No conforme con la respuesta, Moria arremetió filosa: "¿Pero por qué estaría borroneado (el ticket)? ¿Cuatro años guardó un ticket? El nombre de él que figura en el documento no es Pablo Rago, ¿cómo puede tener validez eso?".

"Esto nos huele a todos raro... He visto mucha ex que anda pululando por programas, mal llamado de chismes, para entrar al Bailando 2020". G-plus

Descreyendo de la supuesta víctima, Casán fue por más: "Esto nos huele a todos raro. Perdón, somos mujeres y todas somos mujeres empoderadas, ¿pero cómo sabemos que esto puede ser (real)?. He visto mucha ex que anda pululando por programas, mal llamado de chismes, para entrar al Bailando 2020. Este es el momento que se empieza a convocar y con tal de lograr eso empiezan a contar cosas que son de otro sistema solar y se banaliza mucho. Usted tiene olfato, ¿pero esto no es medio raro? ¿Le molestó que le pida que le haga pis? El pis es bueno, doctor... Ellos se hablaron más dos años. Embolia láctea tenía la chica. Es muy fuerte, mi amor".