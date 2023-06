Morena Rial rompió el silencio tras haber sido acusada de robar en camarines: su firme descargo

El escándalo estalló cuando a Marcela Feudale, Mónica Farro y Estefi Berardi les robaron en su camarín mientras hacían LAM. Como ese día Morena Rial había asistido al programa, quedó en el centro de las acusaciones.

"En vez de hablar de temas que no son verdad y culpar a gente que no tiene nada que ver, por qué no se focalizan, si son tan periodistas y saben tanto, si tienen tanta información, de las cosas horrorosas que yo tuve que vivir...", comenzó diciendo.

"De todo el maltrato físico y psicológico que he vivido en mi vida, por qué no se interiorizan en eso, en todas las cosas que yo tuve que padecer de chica... Ahí se van a dar cuenta quién miente en el medio y cuánta verdad y mentira hay...", expresó, indignada, a través de sus stories de Instagram.

"Les pido que tengan un poco más de empatía y que se fijen un poquito más los mensajes que mandan. Les agradezco a quienes me dieron el apoyo que uno necesita cuando una situación es así, como la que yo tuve que vivir. O las que yo tuve que padecer de chica, porque fue un maltrato tremendo... Para los que me quieren, les agradezco, y a los que me odian, las mando un beso y ojalá las vida los pueda sanar, aunque no tengan empatía a lo que le sucedió a una niña como yo, no tengo más nada que aclarar", sentenció, a corazón abierto.

“Me parece una falta de respeto total a mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía. Boludeé con vos en el pasillo, me cambié, salí y ya”, aseveró, sobre su paso por el ciclo donde expuso la conflictiva relación que hoy tiene con el conductor de Argenzuela.

“Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así”, continuó, molesta.

“Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así”, concluyó, indignada.