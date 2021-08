Morena Rial relató una dolorosa reacción que tuvo su madre cuando no quiso tomar la leche: "Me cortó el pelo cortito"

En medio de una nota a corazón abierto que dio para Los Ángeles de la Mañana, Morena Rial relató un fuerte episodio que vivió con Silvia D’Auro por el maltrato que asegura haber recibido de su madre adoptiva cuando era una niña.

“Desde que tengo uso de razón, (Silvia) fue así conmigo y con mi hermana, Rocío. Ella se exaltaba por algo y nos pegaba, desde muy chicas. Me acuerdo cuando estaba el programa Cuestión de peso y me sentaba en la cocina para decirme ‘si seguís comiendo, vas a quedar así’. Era violencia física y psicológica al mismo tiempo”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en vivo.

Luego, dio más detalles de un hecho que quedó marcado en su recuerdo: “Cuando tenía como 6 años, no quería tomar la leche a la mañana y me llevó a la peluquería para cortarme el pelo cortito, estaba re loca”.

En cuanto al vínculo de D’Auro con Francesco (2), el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, expresó: “No es que no quiera tener relación, está todo mal de entrada. Pero cuando nació Fran yo le escribí y del lado de ella nunca hubo una respuesta”.

“Más allá de que me bardeara en Twitter diciendo como que ella no iba a ser abuela cuando quedé embarazada y todo, después nunca quiso saber nada. Y creo que la que está errada es ella, porque si en su momento nos adoptó fue por algo. Ahora tiene que cambiar ella su pensamiento. Yo capaz que a veces actúo por impulso, pero acá la adulta tendría que ser ella y nunca lo fue”, remacó.

Y sobre el final, Morena Rial enfatizó que ya superó el dolor por no contar con Silvia D’Auro en su vida: “Nos dejó de muy chicas, adolescentes, y ahora no me afecta en nada”.