Morena Rial negó haber vendido el perrito en 200 mil pesos y explicó por qué ya no lo tiene más

La viralización de una charla de WhatsApp de Morena Rial vendiendo un cachorrito raza blue merle, y ante la polémica que se armó en la redes sociales, la hija mayor de Jorge Rial salió a "aclarar la situación del perro".

"Me tienen cansada. No vendí ningún perro", enfatizó la mediática en Stories.

Entonces, apuntó contra el hombre con quien había negociado al animal por 200.000 pesos: "Un estúpido publicó la foto de la conversación. Obvio, me pidieron disculpas".

"El perro lo terminé regalando", justificó More tras la filtración del chat en donde contaba que no se quedaba con el perro con el que Fran (4) no podía convivir porque el nene "es bruto", "chiquito" y "no entiende".

"Yo lo compré, pero no lo puedo tener porque ya tengo dos animales, así que lo regalé", cerró Morena Rial.

MORENA RIAL REPUDIÓ A QUIENES LA CRITICARON POR INTENTAR VENDER EL PERRO

"Los que tengan que opinar, no opinar. Es un problema mío", protestó Morena Rial.

En ese punto, precisó: "Esto ya pasó hace un mes. Vienen a vender justo ahora la noticia".

Furiosa, Morena Rial sentenció: "Vayan a vender leche podrida a otro lado, amores".