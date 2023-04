"Yo no le di el lugar como madrastra": Morena Rial habló sobre sus problemas de convivencia con Romina Pereiro

La separación de Jorge Rial de Romina Pereiro no tomó por sorpresa a nadie puesto que desde hacía meses corrían rumores de una crisis terminal en la pareja, a tres años de haberse casado, y ahora Morena Rial (24) se reveló como la causa de la discordia entre ambos.

En LAM, Santiago Sposato encontró a Morena en la vía pública y le consultó sobre los dichos de Rial que daban a entender que Romina le gritaba mucho, pero para su sorpresa, se encontró con una definición muy picante de la hija del conductor de Argenzuela.

“Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron así que nunca me cayó esa chica a mí”, dijo Morena que, sin embargo, encendió a continuación la pipa de la paz. “Pero toda la mejor. Ya se separaron, se divorciaron, así que nada. Toda la mejor”, le deseó a la nutricionista.

MORENA RIAL, MUY FILOSA SOBRE LA SEPARACIÓN DE SU PADRE DE ROMINA PEREIRO

“No te voy a decir que no la quise porque aprecio había. A lo último se comportó muy bien conmigo, te estoy hablando de hace un año ya. Está todo bien, no hay drama. Su relación es su relación. Yo no me meto más. Ya me metí”, agregó Romina.

A continuación, Morena trató de explicar por qué no funcionó la convivencia con su padre y Romina. “No sé si se portó mal, pero capaz que no se tenía que meter conmigo para darle un lugar a sus hijas, supongo, pero nada, ya está, no tengo rencor con nadie. Ya no me importa”, señaló.

“Supongo que ella le quiso dar el lugar de mi hermana y mío a sus nenitas y no lo pudo lograr. Mi papá tiene dos hijas y somos Rocío y yo, nada más”, agregó la mamá de Francesco Ambrosioni.

MORENA RIAL HABLÓ SOBRE SUS SUPUESTOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA CON ROMINA PEREIRO

“¿Ella no las aceptó nunca como hijastras?”, quiso saber Sposato, y obtuvo una respuesta inmediata de Morena: “No, y yo menos como madrastra”, le dijo.

“Ella no tenía que darnos ningún lugar, eso lo tenía que hacer mi papá”, dijo la joven, y explicó que ella se fue "a los 17 años de mi casa”, en coincidencia con el inicio del romance entre su padre y Romina en 2017.

“No tengo más nada que decir de ella”, quiso despegarse Morena, pero el notero de LAM le preguntó si cree que Pereiro afectó de alguna manera su relación con Jorge Rial. “Cada uno sabe, no hablo más porque después tengo problemas yo”, cerró ella.