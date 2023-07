Morena Rial explicó contundente el motivo por el que se rehúsa a pagar el alquiler

Morena Rial explicó en diálogo con Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) el motivo por el que se rehúsa a pagar el alquiler.

“¿No pensaste en algún momento en empezar a pagar ese alquiler para que no te desalojen?”, indagó Pampito y la influencer contestó: “No tengo por qué pagarlo”.

“Pero vos lo estas usando a ese departamento”, retrucó entonces el periodista y la hija de Jorge se explayó: “Sí, pero no está a mi nombre, Jorge se comprometió a pagarlo”.

“Yo si tengo que pagar un alquiler primero elegiría algo que me guste, no un departamento porque los odio, a mí me dijeron que me tenía que mudar ahí”, agregó.

Al final, Morena dijo: “Yo me iría a una casa que quede más cerca de Escobar, eso me gusta más que esto que es un departamento de 2x2 y me muero de aburrimiento”.

MORENA RIAL CONTÓ CUÁNDO TENDRÍA QUE DEJAR EL DEPARTAMENTO EN EL QUE VIVE

Morena Rial contó a Mañanísima cuándo tendría que dejar el departamento en el que vive desde que volvió a Buenos Aires.

"Es un contrato de un año que empezó en marzo". G-plus

“¿Cuándo tendrías que dejar el departamento?”, le consultó Facundo Ventura y Morena respondió: “Es un contrato de un año que empezó en marzo y termina en marzo del 2024, pero no lo están pagando”.