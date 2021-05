More Rial reveló que vuelve a instalarse en Buenos Aires tras su mudanza a Córdoba: "No es lo mismo estar allá de vacaciones que viviendo"

Cuando a Morena Rial le propusieron que formara parte de la obra teatral La Mentirita, aceptó con alegría. A la idea de debutar como actriz se sumó la posibilidad de instalarse durante la temporada de verano en su lugar en el mundo, Córdoba. Por eso, ni lo dudó.

Sin embargo, tras varios meses viviendo lejos de Buenos Aires, la hija de Jorge Rial fue de visita a la casa de su familia y acto seguido confirmó que no regresará a Córdoba. Sí, volverá a mudarse cerca de su papá y su hermana, Rocío.

"Extraño Buenos Aires. Ya me quiero volver para allá, me quiero volver definitivamente. No es lo mismo estar allá de vacaciones que viviendo. Estoy medio aburrida ya", expresó Morena en diálogo con Pablo Layus, súper sincera.

¡Cambiazo!