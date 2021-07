More Rial aseguró que llevará a Silvia D'Auro a la Justicia: "Que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo"

Siempre dispuesta a hablar de todo, Morena Rial no esquivó a la pregunta que le hizo un seguidor con respecto a Silvia D'Auro, su mamá adoptiva. El usuario quiso saber si la hija de Jorge Rial sigue teniendo relación con ella y recibió una fuertísima respuesta.

"Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de put...", le dedicó, filosa.

Además de aclarar que la situación no la afecta en lo emocional, se despidió haciendo hincapié en que quiere que Silvia responda ante la Ley por haber cortado relación con su hermana Rocío y ella hace más de una década.

"Y ahora que yo tengo un hijo, no comprendo cómo nos pudo abandonar. Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la Justicia mamita", sentenció.