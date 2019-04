Una vieja (y tremenda) pelea entre Mónica Farro y Stefy Xipolitakis volvió a resonar en los medios al ser invitadas ambas a Incorrectas, programa en el que la vedette uruguaya le pasó factura a la Griega por engañarla, cuando era la pareja del Negrito Luengo.

"Él me engañaba con todos los bichos que pasaban caminando. Muchas aparecían hablando en la tele, todas contaban, mostraban… Bueno, acá tenés una chica sentada que estuvo con él", lanzó Mónica, señalando a Stefy y dando paso una la furiosa respuesta: "Yo no soy ningún bicho que pase caminando. No digas bicho, porque no está bueno". Luego de ese primer cruce de dardos, las mediáticas protagonizaron una escandalosa pelea en vivo.

"El cruce fue innecesario, más si dañaste a alguien... Quiero dejar en claro que yo no le echo la culpa a ella, de que fue la amante, porque ella fue una de las amantes". G-plus

Concluido el hostil encuentro, Intrusos fue en búsqueda de la palabra de Farro, quien no sólo habló de lo ocurrido con la hermana de Vicky Xipolitakis, sino que opinó duramente de su estética, al analizar la transformación que advierte en su rostro.

"El cruce fue innecesario, más si hiciste algo malo y dañaste a alguien, tenés que callarte la boca... Ella (con lo que dijo) falta la verdad o no le gusta su pasado y quizás lo quiera negar, en algún punto... Pero ellas dos, hablo de las hermanas, lo sacaron a la luz (la infidelidad) y contaron un montón de cosas porque sabían que yo era la novia de esa persona... Yo estaba comprometida... Igual, quiero dejar en claro que yo no le echo la culpa a ella, de que fue la amante, porque ella fue una de las amantes".

"Hoy la miro y veo a Michael Jackson. Es otra persona. La persona que salió a la luz, con su hermana, tenía otra cara. Hoy es otra cara". G-plus

"Todos creamos una imagen de nosotros mismos. Cuando la ves ahora, ¿le creés o creés que es parte de un personaje?", le repreguntó el notero, luego de que Farro la calificara de "bicho". Fue entonces que la uruguaya apuntó su respuesta a la parte estética de Xipolitakis: "Hoy la miro y veo a Michael Jackson. Es otra persona. La persona que salió a la luz, con su hermana, tenía otra cara. Hoy es otra cara... Después ella surgió y tienen la carrera que tienen hoy (se ríe). Pero me usaron a mí".

​