Mirtha Wons relató el desagradable momento que tuvo con un productor: "Me dijo ‘¿gorda, vos cobrás por kilo?’"

La visita de Mirta Wons a Pampita online llevó a que la conductora indague en si había vivido situaciones de acoso o abuso sexual en el trabajo, en medio de las mediáticas denuncias que irrumpieron en Argentina y en el mundo. Sin embargo, la talentosa actriz lo negó, pero rememoró un desagradable episodio que tuvo con un productor televisivo.

“Me pasó más con el tema de la gordura. Tuve una situación espantosa con un productor que fue muy grosero. Tuvo un comentario muy feo y yo tengo un carácter fuerte. Ahí es cuando dicen ‘es una asquerosa’ y lo seré, pero no estúpida”, lanzó.

"Me dice ‘vos te estás yendo a las cuatro de la tarde y hoy llegaste a las doce, me trabajaste cuatro horas, ayer no viniste’ y me termina diciendo ‘¿gorda, vos cobrás por kilo?’". G-plus

“Yo estaba mucho más gorda que ahora. Estaba haciendo una tira y por una cuestión de horarios me tenía que ir a las cuatro de la tarde. Empiezan los ensayos y me manda a llamar el productor, famoso por ser desagradable, a su despacho”, recordó la actriz de Violetta. “Me dice ‘vos te estás yendo a las cuatro de la tarde y hoy llegaste a las doce, me trabajaste cuatro horas, ayer no viniste’, y me terminó diciendo ‘¿gorda, vos cobrás por kilo?’”, relató.

"Ahí empecé a subir presión. ‘¿Qué me dijiste?’, le dije. Sacó lo peor de mí. Agarré la mesa y se la tiré. Le dije ‘vos nunca vas a dejar de ser un verdulero con plata’, con el perdón de los verduleros. ¡No lo podía creer!". G-plus

“Ahí empecé a subir presión. ‘¿Qué me dijiste?’, le digo. Sacó lo peor de mí. Agarré la mesa y se la tiré. Le dije ‘vos nunca vas a dejar de ser un verdulero con plata’, con el perdón de los verduleros. ¡No lo podía creer!”, aseguró, sobre la reacción que tuvo ante el agresivo comentario.

“No se si sigue trabajando, pero probablemente debe estar haciendo algo”, agregó. “Después, cuando adelgacé muchísimos kilos, el mismo hombre, porque después continuamos la relación como chanchos, me dijo ‘a mi me servís gorda’. ¡Hay gente jodida que merece ser denunciada!”, finalizó.