"¡Mirá lo que son esos tobillos!": Darío Barassi se animó a conducir 100 argentinos dicen en tacos altos

Darío Barassi continúa generando momentos inolvidables en 100 argentinos dicen en base a su humor desenfadado y a propuestas insólitas como la que utilizó este jueves para cerrar el ciclo de eltrece. En esta ocasión, el conductor se hizo traer unos zapatos de taco alto por Gigi, su vestuarista, pero luego se dio cuenta de que no recordaba el motivo por el que los había pedido.

Sobre el final del programa, Barassi recibió de Gigi un par de zapatos de taco alto que intentó ponerse, aunque se dio cuenta de que la vestuarista no había calculado bien el talle. “¿Me trajiste los tacos? ¿Son de mi talle? Me gustan. Che, no me entra esto… ¡Pero mirá lo que son esos tobillos!”, señaló el conductor, fiel a su estilo.

“¿Por qué quería usar tacos yo? ¿Por qué los pedí?”, trató de recordar el conductor mientras la vestuarista lo ayudaba a colocarse el calzado como si fuera La Cenicienta. Finalmente, Darío Barassi recordó que había pedido los tacos para cumplir con una broma que compartió con una participante, que luego le pidió que desfile modelando su nuevo calzado.