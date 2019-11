Mike Amigorena se anima a la convivencia directamente cuando sean tres: "Con Sofía vamos a vivir juntos cuando nazca Miel"

A los 47 años, la vida de Mike Amigorena está a punto de dar un giro de 180 grados. En pareja con Sofía Vitola, el actor y cantante se convertirá en papá primerizo de una niña: Miel. El nacimiento de su primogénita cambiará la dinámica familiar. Y en diálogo con La Nación, el artista explicó cómo.

"Por ahora, con Sofía no convivimos. Cada uno está en su casa pero estamos juntos casi todo el tiempo. Y cuando nazca Miel, a principios de febrero, vamos a vivir en una sola casa los tres. Pero cada uno tiene su casa", explicó Mike.

"Por ahora, con Sofía no convivimos. Cada uno está en su casa pero estamos juntos casi todo el tiempo. Y cuando nazca Miel, a principios de febrero, vamos a vivir en una sola casa los tres". G-plus

El futuro papá remarcó que ambos quieren "experimentar" la convivencia, pero que no descartan, si no resulta, seguir viviendo en casas separadas, incluso con Miel. "Vamos a usar lo que tenemos y veremos cuál es la necesidad del vínculo. A lo mejor decidimos convivir. O quizá estamos bien así. Hasta que no lo experimentemos, no lo vamos a saber. Ella vive en Olivos y yo en Chacarita. Y, en principio, me voy a mudar a su casa", añadió.

"Me das a una criatura y la cambio, le doy la mamadera, la baño, la hago dormir. Es cuestión de ponerme a tono en dos días". G-plus

Antes de cerrar, Mike agregó que se siente "preparado" para ser papá y remarcó su infinito entusiasmo. "Estoy chocho, feliz. Sin miedos y con algo de ansiedad. Poquitito. Toda la vida dije: hasta que venga el hijo. Y ahora que viene vamos a ver qué pasa, porque no puedo ser cabecita loca toda la vida. O quizá voy a serlo, pero con más conciencia. Me das a una criatura y la cambio, le doy la mamadera, la baño, la hago dormir. Es cuestión de ponerme a tono en dos días. Por supuesto acompaño a Sofía a los médicos, obstetra, pediatra, ecografías, lactancia. A todos lados", concluyó con alegría.

¡Se viene!