Mica Viciconte tuvo un ataque de llanto en MasterChef Celebrity: "Luca me remueve emociones"

El desafío de la gala del miércoles en MasterChef Celebrity tuvo una alta carga de emotividad. Los famosos fueron sorprendidos con dibujos de sus abuelos y tuvieron que preparar platos en su honor. Mica Viciconte se conmovió hasta las lágrimas por el recuerdo de su abuela.

Mica, que espera su primer hijo con Fabián Cubero, descubrió una foto de su abuela Elba que consiguió sensibilizarla al instante. “El embarazo me tiene demasiado sensible”, aseguró, súper emocionada, intentando no romper en llanto pero superada por las emociones.

Al final, a la hora de la presentación, Viciconte terminó llorando, sin que le puedan salir las palabras. “Es un pastel de papá… Ay, no, estoy re emocionada. Es un pastel… Aparte, yo no lloro en la tele”, dijo, no pudiendo continuar con la presentación de sus platos frente al jurado.

También con los sentimientos a flor de piel, Germán Martitegui le preguntó a la ex Combate el nombre de su abuela, pero se había quedado sin palabras, mientras se tapaba la cara para que no la filmen llorando. “Luca me remueve cosas. Tremendo”, dijo, haciendo referencia al embarazo de su primer hijo.

“¿Qué créés que diría Elba de tu pastel de papa?”, indagó el cocinero, sin que Mica pueda hablar, superadísima por sus sentimientos. “Bueno, yo te adelanto que creo que estaría muy orgullosa y vos lo sabés porque cuando lo probaste te diste cuenta que estaba bueno”, la elogió el cocinero.

“No me gusta verme en este lugar donde uno se siente muy vulnerable”, comentó Mica después. “Si estoy así todos los días me deshidrato”, bromeó, sobre su estado y los buenos resultados que tuvieron las comidas que preparó para honrar a su abuela. “Cuando uno toca a la familia, se emociona”, concluyó.