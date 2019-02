La panelista de Incorrectas expuso su opinión luego de que la protagonista de Sugar decidiera no ser la presentadora del evento.

Pese a que había sido elegida para ser la conductora de los premios Estrella de Mar 2019 -evento que está pautado para el lunes 11 de febrero en Mar del Plata- Laurita Fernández (28) sorprendió al comunicar a través de Twitter que había declinado la propuesta.

"Gracias a todos por sus mensajes y GRACIAS en especial a los organizadores de los Estrella de Mar por confiar en mi. Les cuento que me he bajado de la conducción del evento para ir con el elenco de Sugar a disfrutar de la noche con todos mis compañeros", había explicado la protagonista de Sugar en la red social.

Su decisión generó todo tipo de repercusiones. Y unas de las que salió a opinar sobre el tema fue Mica Viciconte (29): "Vi que lo anunció en Twitter y me pareció raro. Algo pasó, porque sino no te bajás", declaró en Intrusos.

"Ella ya se había comprometido. Darse de baja porque sí... si ya sabía que podía estar con el elenco. ¿Y ahora se acuerda de eso y va con el elenco? Para mí, hay algo que no sabemos porque no te das de baja de un día para el otro", agregó.

"Justo da la casualidad que están todos hablando de eso, que va a conducir, que va a estar en los premios y se da de baja. Debe tener un porqué. Si a mí me gusta conducir, estoy trabajando, y puedo hacer las dos cosas, no dejo de hacer una. Hago las dos. Eso es lo que me parece raro", cerró, exponiendo su firme postura.