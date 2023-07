Mica Viciconte mostró a la perra salchicha que ocasionó el conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

Mica Viciconte se fotografió entrenando junto a "Rufi", la perra salchicha que Nicole Neumann le regaló a su hija mayor, Indiana Cubero, cuando aún vivía en su casa.

"Tuve a una amiga que me acompañó a entrenar, Rufi", expresó Mica, junto a una foto con el animal en el gym. "Mica Viciconte llevó a entrenar al perro salchicha que le había regalado Nicole a Indiana, cuando no decís nada pero con una foto decís mucho...", expresaron desde Gossipeame, deslizando que la panelista estaría buscando "pinchar" a la ex de su pareja.

Es importante recordar que Nicole le regaló el perro a su hija cuando aún vivían juntas, mucho antes de que se pelearan, la adolescente se fuera de su casa y denunciara a su madre por "violencia familiar".

Según la abogada de Fabián Cubero, Nicole no quería que Indiana tocara sus cosas ni la mascota porque tenía la esperanza de que el vínculo entre ellas mejorara pronto. Sin embargo, esto no ocurrió. Por eso, la joven ahora vive con su perro en la casa de su papá, con Mica y su hermanito, Luca Cubero.

MICA VICICONTE DEJÓ EN CLARO QUÉ ROL CUMPLE EN LA VIDA DE CUBERO Y SUS HIJAS

En medio de la polémica por la supuesta denuncia que Indiana le habría hecho a Nicole Neumann, Mica Viciconte dejó en claro qué rol cumple en la vida de Fabián Cubero y sus hijas.

“Ocupo el rol de pareja, de contención, de amor, es el rol que siempre ocupé. Yo no quiero ocupar el rol de mamá, yo tengo mi hijo, pero también tengo mucho amor y las quiero mucho, son parte de mi familia y las cuido, nada más”, expresó a Intrusos.