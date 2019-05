El pase de Mauro Zárate de Vélez Sarsfield a Boca Juniors hizo que en Incorrectas Mica Viciconte termine hablando de un conflicto que se suscitó con Natalie Weber, esposa de Zárate. La novia de Fabián Cubero se molestó porque la modelo, que también trabaja con ella como panelista en el ciclo de Moria Casán, la llamó “quilombera y conventillera”.

“Mauro jugaba en Vélez y se conoce mucho con Fabián. Obviamente Fabián hizo un descargo defendiendo a su equipo porque Mauro hizo un par de declaraciones que a los de Vélez no les gustaron”, empezó explicando Mica. “Lo que yo dije en una nota fue que me pareció mal que canten los hinchas de Vélez arriba del himno y también que alguien que dice ‘yo no me voy a ir nunca de un club’, como lo dijo Zárate y termina yéndose, para los hinchas es doloroso”, aseguró, antes de meterse en el conflicto con Natalie.

"Dijo que yo era una quilombera y que ella no era conventillera. Ambas laburamos en el mismo lugar, las dos somos ‘vayainas’, pero tal vez todavía no se enteró que laburamos las dos acá". G-plus

“Le preguntaron a Weber por lo que yo había hablado y dijo que yo era una quilombera y que yo laburaba de eso, que ella no era conventillera”, aseveró la panelista del ciclo de América. “Le quiero decir que está todo más que bien y que ambas laburamos en el mismo lugar, las dos somos ‘vayainas’, pero tal vez todavía no se enteró que laburamos las dos acá y creo que lo de conventillera no fue para mí, así que lo dejamos pasar”, finalizó, contundente.

