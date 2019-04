Mica Viciconte confesó a qué no renuncia de su vida de soltera a pesar del enojo de Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero atraviesan su mejor momento de pareja, por lo que decidieron irse a vivir juntos. La pareja se mudó a un departamento en Villa Urquiza hace pocas semanas y la modelo le contó detalles de esta nueva etapa de la relación a la revista Pronto.

“¿Es cierto que Fabián no te dejaba quedarte a dormir en lo de tus amigas?”, le preguntó la periodista. Y Mica contó que no renunció a las “pijamadas” con sus amigas a pesar del malestar del futbolista: “Sí, ¡flasheó un toque! Soy un poco más joven que él, aunque esto no significa que es un viejito porque después lo matan en los comentarios. Y si bien no salgo nunca a bailar porque no me gusta, sí soy de juntarme a cenar, a tomar un vinito y mirar una serie con mis amigos”, arrancó.

"Apenas nos fuimos a vivir juntos, le avisé que me quedaba a dormir en lo de una amiga y él me dijo que la convivencia no funciona así. Enseguida le dije ‘no, pará, no es así’" G-plus

“Y como cuando manejo no tomo, me quedo a dormir en la casa en la que estoy y me vuelvo al otro día. Apenas nos fuimos a vivir juntos, le avisé que me quedaba a dormir en lo de una amiga y él me dijo que la convivencia no funciona así. Enseguida le dije ‘no, pará, no es así’. Ahí me dijo que me podía quedar con mis amigas los días que él concentra o salir y volver a las ocho de la mañaan. Pero le dije que no iba a estar a disposición de sus horarios para juntarme con las chicas, además tampoco me voy a poner una alarma a las ocho para volverme”, relató Mica.

¿Fue motivo de discusión? “No porque con él no se puede pelear. A veces tengo ganas de pelear y no puedo porque me dice que no quiere discutir, entonces se va y me deja re caliente (ríe). Al final, ese día me terminó diciendo ‘¿Sabés qué, Micaela? Andá a dormir a lo de tus amigas, si eso te hace feliz’. Igual, todavía no fui, estoy viendo cómo lo encaro… Ja”, cerró Viciconte sobre el insólito enojo de Cubero.

