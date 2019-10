Mercedes Ninci rompió en llanto al ver un informe de Bendita: "Me emociono porque nadie valora a los movileros"

Mercedes Ninci rompió en llanto al ver un informe de Bendita sobre la cobertura de los medios de las elecciones presidenciales 2019. El ciclo conducido por Beto Casella en la pantalla de El Nueve presentó un video con el título “Los noteros quieren vacaciones”.

Visiblemente emocionada, la cronista comenzó a llorar en vivo y, al finalizar la presentación, explicó el porqué de su llanto. “Me emociono porque nadie valora el laburo de los movileros. El que está en la tele o en la radio habla y divaga, pero el que está en la calle está corriendo…”, comenzó.

"El que está en la tele o en la radio habla y divaga, pero el que está en la calle está corriendo. No es fácil y nadie valora el esfuerzo que es estar en la calle". G-plus

“Si uno corre, todos corren porque creen que algo pasa. Es de manual. Todos corrieron una cuadra, que en Puerto Madero son larguísimas, y cuando llegaron ahí no había nada... No es fácil y nadie valora el esfuerzo que es estar en la calle”, añadió Ninci, entre lágrimas.

Luego, la periodista contó cuál fue su “corrida histórica” como movilera. “Con Fernando de la Rúa. Estaba embarazada. Fue el día que iba a asumir como presidente. Paró en un semáforo y yo me bajé del móvil. Lo corrí y como tenía la ventanilla baja, le di mi celular, uno que tenía tapita. Lo puse al aire con Néstor Ibarra para que anticipara lo que iba a decir en la asamblea legislativa. Cambió el semáforo y se llevó mi celular”, relató.

“Yo estaba desesperada y lo llamaba para que me devolviera el celular, porque necesitaba seguir transmitiendo. Como perdí mi móvil, me fui con un motoquero. Nos fuimos en contramano hasta el Congreso. Ahí fui a un locutorio y me llamé a mi misma. Hablé con una persona, pero no sé si era De La Rúa u otra persona. Le dije que mandaba a un chofer de la radio y el custodio le devolvió el celular”, completó Ninci sobre su anécdota.