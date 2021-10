Melina Lezcano habló a fondo de su conflicto con Jimena Barón: "Me metí en un terreno que no me correspondía"

Tras pedirle disculpas públicamente en ShowMatch, Melina Lezcano habló de Jimena Barón y se mostró más que arrepentida de contar en redes sociales que está saliendo con su ex, Matías Palleiro. En La Previa de La Academia (lunes a viernes de 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine), la cantante aseguró que le gustaría aclarar las cosas con la actriz.

“¿Sentiste que te disculpó? Porque te dijo después hablamos”, le preguntaron desde la emisión de Ciudad Magazine y ella respondió: “Sí, sentí como que me dijo ‘fuiste una boluda pero está bien te perdonamos’, pero re buena onda y me encantó la devolución, pensé que me iba a hacer mier... pero no y súper agradecida”.

“¿Te vas a juntar con Jime ahora? ¿La vas a saludar en persona afuera de las cámaras o ya está?”, continuó indagando el notero y Melina se mostró arrepentida: “Yo soy una mina que va a de frente así que me gustaría hablarlo, me mandé una cagada, no fue con mala intención. Yo con Matías corté hace cuatro años, Jimena no es mi amiga y la gente se encuentra y yo me metí en un terreno que no me correspondía”.