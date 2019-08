Melina Lezcano, a corazón abierto: "Este año conocí a mi papá biológico y pude perdonarlo"

Hay momentos de la vida que nos marcan y Melina Lezcano (30) relató en Pampita online uno de ellos al contar cómo la decisión de encontrar a su padre biológico, quien la abandonó cuando tenía dos años, y perdonarlo hizo que pueda comenzar a cerrar viejas heridas.

“Este año conocí a mi papá. Lo busqué yo y fue a través de Facebook. Yo ya sabía que estaba y me dijo que él me había querido contactar muchas veces. Imaginate la posición de él de ‘¿cómo le hablo para que no me escupa la cara?’”, empezó contando la cantante de Agapornis en el ciclo de Pampita.

"Al cumplir 30 años sentí que necesitaba conocer a mi otra mitad. Lo contacté y le dije que quería charlar y fue recontra sanador. Mi mamá me apoyó en todo y me dijo ‘yo le erré pero, hija, es el momento de que vos sanes’". G-plus

“Al cumplir 30 años yo sentí que necesitaba conocer a mi otra mitad”, remarcó. “Lo contacté y le dije que quería conocerlo, charlar y fue recontra sanador. Nos encontramos en un café de Pilar por donde viven mis padres. Tuve mucho apoyo de mi mamá. Me dijo ‘yo le erré pero, hija, es el momento de que vos sanes’”, reveló.

“Me encontré con alguien físicamente muy parecido a mí, él se recontra largó a llorar, me pidió perdón por el tiempo perdido y yo le dije ‘te perdono, hoy puedo entender que sos un ser humano y que hiciste lo que pudiste’”, aseveró.

"Gracias a Dios encontré un angelito que es mi papá del corazón, pero cuando fui creciendo y vas formando parejas, me di cuenta de que me faltó mucho, como decir ‘si el hombre más importante de mi vida se fue, ¿quién me asegura que el que está al lado mío se va a quedar?’". G-plus

Sin embargo, el momento que hizo que Melina se quiebre en llanto fue cuando habló del hombre que considera su padre, a quien conoció a los tres años, y la huella que dejó la ausencia de su padre biológico. “Yo gracias a Dios encontré un angelito que es mi papá del corazón y tuve una vida increíble, yo no sentí su ausencia. Pero cuando fui creciendo y formando parejas, me di cuenta de que me faltó mucho al decir ‘el hombre más importante de mi vida se fue, ¿quién me asegura que el que está al lado mío se va a quedar?’. Eso me cuesta mucho a la hora de formar pareja”, se confesó.

Más sobre este tema Melina Lezcano y una dura historia familiar que condicionó su relación con los hombres: "A mi papá biológico no lo conozco; eso me marcó en mis parejas, la fobia al abandono es un fantasma tremendo"

“Hoy poder entender que es un humano y las cosas que le pasaron, hicieron que pueda soltar todo eso”, finalizó Melina Lezcano, a corazón abierto.