Mavys Álvarez le envió un fuerte mensaje a la Justicia Argentina tras denunciar al entorno de Maradona: "Lo que viví fue un infierno"

Mavys Álvarez le hizo un desesperado pedido a la Justicia Argentina tras confesar públicamente las situaciones de abuso que habría vivido en Cuba, cuando mantuvo una relación íntima con Diego Maradona, siendo menor de edad, en la que el entorno del Diez habría sido cómplice.

La propia Mavys pidió formalmente ser querellante en la causa que se inició en el Juzgado Federal N°10 por trata de personas contra el círculo cercano de Maradona, entre ellos, Guillermo Cóppola.

“Estoy haciendo este video porque he notado que se ha demorando demasiado la respuesta a la querella en la que estoy participando en Argentina. Este video es para el juez federal Daniel Rafecas, y para el fiscal federal Carlos Rívolo”, comenzó diciendo Mavys en nota con Mario J. Pentón, por América TeVé de Miami.

Luego continuó con su desesperado pedido: “Por favor, les pido que tengan en cuenta mi testimonio, mi declaración. Yo no he podido viajar a Argentina por el hecho de que tengo una primera dosis de la vacuna, me falta la segunda dosis. Yo estoy esperando que me toque la segunda dosis, y si me autoriza el gobierno argentino la entrada, yo con mucho gusto estaría lo antes posible para poder rendir mi declaración”.

“Me da la impresión de que de alguna manera u otra no quieren continuar con mi caso. Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno, espero que tengan en cuenta mi opinión antes de tomar alguna decisión, respecto a mi caso. Confió en que la Justicia argentina pondrá su mano para que se haga justicia en mi caso”, finalizó la cubana, que a los 16 años comenzó una relación íntima con Diego Maradona en Cuba cuando el exfutbolista fue a rehabilitarse a dicho país.