Mauro Icardi sorprendió con una sensual foto sin remera en medio del rumor de crisis con Wanda Nara.

En medio de la supuesta crisis de pareja entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista sorprendió con una sensual foto sin remera minutos después de haberse levantado.

Mauro se sacó una selfie dejando el descubierto los muchísimos tatuajes que tiene en el torso. "Buenos días", expresó junto al emoji que está bostezando, en señal de sueño.

Esta postal súper canchera se dio en medio de la versión de que el deportista le habría sido infiel a Wanda con Cande Lecce y del acercamiento de su esposa a L-Gante. ¡Ah bueno!

CANDE LECCE CONTÓ CÓMO FUE CUANDO MAURO ICARDI LA VOLVIÓ A CONTACTAR

En su descargo en su cuenta de Instagram, Cande Lecce contó cómo fue cuando Mauro Icardi la habría vuelto a contactar: “Como yo lo tenía bloqueado, el 23 él me llama por teléfono y me dice ‘Cande desbloqueame’”.

“Lo desbloqueo y me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le dije ‘bueno, está bien’, para mí ya era tema terminado. El 25 recibo un llamado y él me dice ‘estoy yendo a buscarte’ y yo pensé que era una joda”, relató.

La joven entonces reveló: “Estaba a 40 minutos de acá, me baño rapidito, acomodo las cosas y digo ‘¿qué hago? Tengo 23 años, si no aprovecho ahora, era sábado y podía irme, yo vivo sola”.

“Él me dijo ‘no vas a sacar el teléfono, no quiero que hayan fotos ni pruebas de esto porque yo estoy arriesgando mucho’, todo el tiempo me decía eso. Entonces le dije ‘bueno, déjame llamarla a mi mamá, sino se va a preocupar’”, continuó.

En el video, Cande detalló: “La llamo y le dije que me estaba yendo a Buenos Aires, no le dije con qué persona me estaba yendo para que él se quedara tranquilo. Después agarro el teléfono, le saco el brillo y alcanzo a sacar una foto”.

“Pueden decir cualquier cosa, que la foto está montada y lo que quieran. Llegamos a Buenos Aires, eran las 8 y 15 más o menos, fuimos a un departamento, tuvimos una charla linda, de qué había pasado”, especificó.

Lecce aseguró que el futbolista le pidió disculpas: “Hubo unas disculpas tanto de mi parte como de la suya y me dijo ‘tengo que hacer unas cositas y vuelvo’ y yo me quedé como una boluda en el departamento”.

“Después él volvió y al rato, tipo 3 por ahí se fue. Al otro día él tenía el vuelo y yo me quedé recorriendo, me había recomendado un lugar para que vaya a almorzar comida mexicana”, sumó.

Al final, Cande contó qué fue lo que la habría desilusionado: “Hice tiempo y me volví en micro, que me lo pagué yo. Después él me bloquea de todos lados. Me sentí mal cuando vi todo en la tele, me sentí vulnerada, que me había estado boludeando”.

“Entonces tengo buena relación con Pochi, se lo conté por bronca en ese momento que me sentía mal, porque soy taurina, sin medir las consecuencias”, cerró sobre el fin de semana que habría pasado con Icardi.