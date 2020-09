Matilda Blanco reveló su verdadero nombre y contó por qué eligió utilizar ese seudónimo: “Fue un homenaje”

Este domingo, Matilda Blanco conmovió a los televidentes en PH, Podemos Hablar con la triste historia del secuestro de su padre durante la última dictadura militar. Esa misma anécdota sirvió además para que Andy Kusnetzoff corroborara que la asesora de imagen no utiliza su nombre real sino que se trata de 'un homenaje' como ella misma reveló.

Matilda se quebró mientras hablaba sobre la época en la que su padre fue detenido, aunque la historia tuvo un final feliz porque su familia logró dar con él y pudo traerlo de vuelta a su casa. "Pudimos disfrutarlo, abrazarlo, besarlo, escuchar sus consejos porque era un hombre muy positivo", recordó.

"Hay una historia que dice que Matilda no sería tu nombre verdadero. ¿Es verdad eso?", preguntó Andy. "Sí, es verdad. Me llamo Gabriela Blanco y lo conté en mi libro. Lo que pasa es que mi papá me cantaba la canción Matilda de Harry Belafonte y me puse así como un homenaje a él", concluyó la invitada.