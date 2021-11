Matilda Blanco lapidó a Mario Guerci y explicó por qué no funcionó su relación: "Estaba buscando de quién colgarse"

Matilda Blanco visitó La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) donde recordó cómo comenzó su coqueteo con Mario Guerci, que finalmente no pasó a mayores, principalmente porque el modelo “la aburría”, según definió.

“¿En algún momento te ilusionó? ¿Te enganchaste con esa historia?, le preguntó Carolina Molinari a la asesora de modas, sobre el vínculo íntimo que crearon Blanco y Guerci durante las grabaciones del reality de eltrece.

“No, porque yo soy una persona que me canso mucho, tengan en cuenta mi pasado. Soy una persona que se aburre, tengo ese temita. Es un problema”, reconoció Matilda, lo que motivó a que Celeste Muriega confirmara con un “¿te aburriste de Mario Guerci?”.

“Un poco me aburrí. Si no hay como una proyección, como algo que decís ‘un día una cosa, vamos por más’, te aburrís”, explicó Matilda, antes de explicar que pudo entender la situación al apreciar “una onda entre Mario y la modelo Yasmín Corti”.

“En un momento vi esa tensión ¿sexual?, ese coqueteo, ese escarceo, y dije ‘este chico está en cualquiera’. Está buscando un idioma de la fama’ ¿Entendés? Conmigo no cuenten”, aseguró la asesora.

“Estaba buscando algo como ‘¿de quién me cuelgo? ¿de quién me cuelgo?’. Y un día lo veo como que está colgándose de Celeste, otro día de tal. Yo le voy a dar un gran consejo: no hagamos la gran Tucu López que salta como Tarzán a una liana con Celeste, y de ahí se va a la de Jimena Barón, y de ahí a la de Sabrina Rojas”, concluyó Matilda Blanco sobre su frustrada relación con Mario Guerci.