El debut de Matilda Blanco en la pista del Súper Bailando no fue como lo deseaba. A la asesora de moda no solo la puntuaron bajo, sino que Florencia Peña y Flavio Mendoza la criticaron con dureza por el modo "dañino" en que ella analiza los looks de los famosos.

Al momento de hablar de la técnica de Matilda en la cumbia, el bailarín e integrante del BAR dejó de lado lo artístico y opinó punzante: "Por momentos, era la tía borracha de la fiesta. Y para mí sos la peor vestida de la Argentina... Tu nueva face (cara), divina", disparó, haciendo alusión a las supuestas cirugías de Blanco.

"Pobré, ¿él se miró al espejo? "(A Flavio) lo veo tirado, en un rincón, escabiándose con una botella de botox... Se pone botox por las venas", respondió, irónica y filosa. G-plus

Lejos de dejársela pasar, Matilda visitó Los Ángeles de la Mañana y le pagó con la misma moneda. "Flavio, cuando terminó su devolución, te dijo 'saludos a tu nueva face'. Te tiró con la cara", le dijo Ángel de Brito a la participante del Bailando. Y ella lo destrozó: "Pobré, ¿él se miró al espejo? Ya al botox se lo toma". Sin poder creer lo que estaba escuchando, el periodista agregó, risueño: "Me voy a morir hoy, ¡mirá que me cuesta encontrar gente más mala que yo!".

Y Matilda agregó: "(A Flavio) lo veo tirado, en un rincón, escabiándose con una botella de botox. Las verdades hay que decirlas. Yo me saqué todo lo que en un momento me puse: las lolas, la boca, todo. Eso ya fue, los volúmenes no hacen bien"

"¿Vos decís que él se emborracha con botox?", sugirió Ángel, a sabiendas que Blanco iría por más: "Sí, (se pone) botox por las venas".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!