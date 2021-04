Matías Morla contó la charla que mantuvo con Jana Maradona antes de la muerte de Diego: "Le dije que sus hermanas la engañan"

Después de semanas en silencio, Matías Morla protagonizó un mano a mano con Jorge Rial en TV Nostra (América) que causó polémica. Además de apuntar muy fuerte contra Claudia Villafañe y sus hijas con Diego Maradona, Dalma y Gianinna, el exletrado del Diez reveló la charla que tuvo con Jana.

"Ella es buena persona pero no podía cambiarle... (la situación de su papá). Janita es buena. Yo no entiendo qué le pasó conmigo. No influía en Diego y tampoco en las hermanas. Es buena persona, light", remarcó.

Entonces, contó la charla íntima que tuvo con Jana antes de la muerte de Diego, durante su internación, y el picante consejo que le dio con respecto a Dalma y Gianinna.

"Cuando Diego estaba internado yo caí y le dije 'Jana, tus hermanas te engañan'. Olvidate. 'No, pero son buenas...' (le habría dicho la joven). Y ahí entendí que no había entendido nada", sentenció, muy picante.